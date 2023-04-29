Жена Прилучного рассказала о трудностях беременности

У Павла Прилучного вот-вот родится третий ребенок. Для его второй жены Зепюр Брутян, которая сейчас на девятом месяце, это будет первенец. Актриса продолжает вести активный образ жизни, несмотря на уже большой живот: в начале апреля девушка опубликовала фотографию из спортзала в запрещенной соцсети. Впрочем, тренировки, судя по всему, даются ей все тяжелее. Вчера армянская красавица поделилась записью, где она поднимается по лестнице, с подписью «Кто знает, тот поймет». Смотреть рекомендуем строго со звуком — только тогда станет ясно, как непросто актрисе подниматься по ступенькам.