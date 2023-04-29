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Актрису Аллу Довлатову раскритиковали за снимок в купальнике

48-летняя телеведущая, актриса Алла Довлатова опубликовала фотографии в купальнике из отпуска в Сочи. Публикация появилась в личном блоге артистки в социальных сетях и вызвала недовольство подписчиков.

48-летнюю Аллу Довлатову раскритиковали за снимок в купальнике
© Соцсети

Авторы комментариев посчитали, что снимки Аллы слишком откровенные, а также, что они не соответствуют ее возрасту:

"Вид сзади не обязателен"

"Смотрю фото, любуюсь похудевшей и отлично выглядевшей Аллой и вдруг бац - голая попа! Это лишнее. И так всем все видно"

"Стыд совсем потеряли"

"Как-то не по возрасту такие фото выкладывать"

Алла Довлатова отмечала, что хочет прийти к идеальной фигуре, как в 18 лет. Она занимается спортом, периодически голодает, делает массаж и другие физиопроцедуры.

Соцсети

Телеведущая Ляйсан Утяшева выложила фото в купальнике

Ранее снимок в раздельном купальнике выложила жена певца Александра Малинина.

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