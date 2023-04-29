Погребняк откровенно рассказала о ссорах с мужем
Мария Погребняк не любит делиться подробностями семейной жизни. Однако на днях жена известного футболиста сделала редкое исключение и рассказала на YouTube-канале Ассоль о трудностях, возникших в момент расцвета спортивной карьеры Павла. По словам Марии, ее охватил страх, что его могут увести, и она стала очень ревнивой.
«Ему исполнилось 23 года, он показал хорошие успехи в футболе, и мы переехали в Санкт-Петербург. Его пригласили играть за "Зенит". Первые большие деньги, новые тусовки... В какой-то момент я смотрю на него и думаю: "Боже! Ты же такой молодой, 23–24 года, успешный, красивый, высокий, и тут я — Маша с района"».
Мария вспоминает, что начала во всем контролировать Павла: следила, во сколько возвращается домой, с кем и куда пошел. Попытки мужа объяснить, что он идет к друзьям в мужскую компанию, не работали: Маша верила, что может потерять возлюбленного из-за какой-нибудь симпатичной фанатки.
«И однажды он говорит: "Ладно, не реви, пошли с нами". И я поняла, что я его подставляю. То есть все ребята пришли сами, без своих жен, и тут он с "хвостиком". Я поняла, в чем проблема. Проблема во мне. Это страх его потерять, но самая большая проблема — в моей неуверенности, в моей нереализованности. Я сидела дома с детьми, я не работала, не развивалась, не занималась собой. Я не могла себя конролировать, засекала время — во сколько он придет. Рыдала в трубку: "Если тебя не будет через 30 минут дома, я развожусь". Бесконечные ссоры. Доверие полностью рухнуло. И я задумалась — что мне делать, как вытаскивать себя из этого болота? А помочь ты можешь только сама себе. Ты должна быть уверена в первую очередь сама в себе, что ты достойная девушка. Если он дает повод для ревности — я что, буду унижаться, буду бегать и следить, с кем он куда пошел?» — рассказывает Мария.
Погребняк решила поменять имидж: похудела, стала ходить на танцы, освежила гардероб. Вдобавок девушка нашла новые хобби и завела новых друзей: «Я почувствовала, что есть другая, интересная жизнь помимо того, как следить за своим мужем! Я стала жить, цвести, и в этот момент он понял, что я не токсичная, что мне тоже нужно уделять внимание, любовь. Мой супруг стал в два раза больше меня любить».