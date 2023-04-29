Погребняк откровенно рассказала о ссорах с мужем

«И однажды он говорит: "Ладно, не реви, пошли с нами". И я поняла, что я его подставляю. То есть все ребята пришли сами, без своих жен, и тут он с "хвостиком". Я поняла, в чем проблема. Проблема во мне. Это страх его потерять, но самая большая проблема — в моей неуверенности, в моей нереализованности. Я сидела дома с детьми, я не работала, не развивалась, не занималась собой. Я не могла себя конролировать, засекала время — во сколько он придет. Рыдала в трубку: "Если тебя не будет через 30 минут дома, я развожусь". Бесконечные ссоры. Доверие полностью рухнуло. И я задумалась — что мне делать, как вытаскивать себя из этого болота? А помочь ты можешь только сама себе. Ты должна быть уверена в первую очередь сама в себе, что ты достойная девушка. Если он дает повод для ревности — я что, буду унижаться, буду бегать и следить, с кем он куда пошел?» — рассказывает Мария.