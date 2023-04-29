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Джиган попросил прощения у Самойловой "за все косяки"

Модель Оксана Самойлова опубликовала ролик в социальных сетях с поздравлением рэпера Джигана на праздновании ее дня рождения.

Джиган попросил прощения у Самойловой "за все косяки"
© Газета.Ru

Джиган попросил прощения у супруги «за все косяки». Он признался в любви к супруге, пожелав, чтобы между ними не было никаких проблем и ссор. «Хочу, чтобы мы всегда жили счастливо, чтобы были здоровы, чтобы наши дети каждый день нас радовали улыбками», — обратился к жене рэпер. Джиган назвал Самойлову «самой лучшей на свете женщиной».

В марте стало известно о ссоре Джигана и Самойловой. Поклонники заподозрили разлад в семье после того, как музыкант перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены.

Позже сообщалось, что Джиган переехал в московскую квартиру без супруги и детей. Он объяснил, что записывает новый альбом и не хочет мешать Самойловой шумом и большой компанией. Впоследствии Самойлова намекнула, что между звездами произошел конфликт, но она готова пойти на примирение с мужем. В апреле супруги объявили о воссоединении.

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