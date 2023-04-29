Джиган попросил прощения у Самойловой "за все косяки"

Модель Оксана Самойлова опубликовала ролик в социальных сетях с поздравлением рэпера Джигана на праздновании ее дня рождения.

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Джиган попросил прощения у супруги «за все косяки». Он признался в любви к супруге, пожелав, чтобы между ними не было никаких проблем и ссор. «Хочу, чтобы мы всегда жили счастливо, чтобы были здоровы, чтобы наши дети каждый день нас радовали улыбками», — обратился к жене рэпер. Джиган назвал Самойлову «самой лучшей на свете женщиной».

В марте стало известно о ссоре Джигана и Самойловой. Поклонники заподозрили разлад в семье после того, как музыкант перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены.