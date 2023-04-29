Королева заявила, что хочет поскорее "отмыться от ассоциаций" с Гуфом
Жена Гуфа Юлия Королева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует зарабатывать популярность с помощью развода с рэпером.
Королева заявила, что «с ее головой все в порядке», поэтому она не хочет давать интервью, посвященное только теме ее бракоразводного процесса с Гуфом.
«Я планирую только быстрее сделать что-то грандиозное и (офигенное), чтобы скорее отмыться от этих ассоциаций», — отметила блогерша. Она добавила, что не будет использовать «примитивные методы», чтобы стать успешной.
Одна из поклонниц спросила у Королевой, зачем она родила от рэпера ребенка, намекая на инфантильность Гуфа.
«Я хотела семью, цельную. Все так и произошло. А потом произошло кое-что еще, о чем я не мечтала вовсе. И все изменилось. Теперь у меня другие планы, другие мечты, другие цели. И мой путь только начался», — заключила Королева.