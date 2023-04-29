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Наташа Королева раскрыла секрет любви с Тарзаном

Российская певица Наташа Королева рассказала секрет успеха семейной жизни со своим супругом Тарзаном. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Наташа Королева раскрыла секрет любви с Тарзаном
© РИА Новости

21 августа 2023 года знаменитые супруги будут отмечать 20-летие со дня свадьбы. Королева планирует подарить марзану песню, которая, по ее мнению, станет "гимном семьи". В честь предстоящей годовщины она рассказала о том, как сохраняет счастье в браке.

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По словам певицы, секрет кроется в объятиях. Она отметила, что у этого действия есть мощный эффект, как от терапии. Звезда добавила, что объятия повышают гемоглобин, иммунитет и нормализуют нервную систему.

Ранее сообщалось, что 49-летняя Королева показала фигуру в бикини.

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