Наташа Королева раскрыла секрет любви с Тарзаном

Российская певица Наташа Королева рассказала секрет успеха семейной жизни со своим супругом Тарзаном. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

21 августа 2023 года знаменитые супруги будут отмечать 20-летие со дня свадьбы. Королева планирует подарить марзану песню, которая, по ее мнению, станет "гимном семьи". В честь предстоящей годовщины она рассказала о том, как сохраняет счастье в браке.

По словам певицы, секрет кроется в объятиях. Она отметила, что у этого действия есть мощный эффект, как от терапии. Звезда добавила, что объятия повышают гемоглобин, иммунитет и нормализуют нервную систему.