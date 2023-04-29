Рэпер Джиган поздравил свою жену, модель Оксану Самойлову, с днем рождения и извинился. Соответствующее видео девушка опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

Джиган извинился перед женой "за все косяки". Он назвал ее "самой лучшей на свете женщиной" и пожелал, чтобы они никогда не ссорились, жили счастливо и радовались, наблюдая за тем, как растут дети.

Весной появлялась информация о ссорах Джигана и Оксаны Самойловой, а также о переезде в рэпера в отдельную квартиру, который он объяснил записью нового альбома и нежеланием мешать семье шумом. Позже Самойлова рассказала, что между ней и мужем произошел конфликт, однако она не против помириться. В апреле пара воссоединилась.