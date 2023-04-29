Блогера Елену Блиновскую осудила ее тетя

Тетя блогера Елены Блиновской Галина Алцыбеева не понимает, почему племянница не уплачивала налоги при высоком заработке. Арест Блиновской Алцыбеева прокомментировала в разговоре с "Пятым каналом".

Галина Алцыбеева подчеркнула, что налоги платить необходимо, и не одобрила поступок племянницы. По словам женщины, ей неясно, почему при большом доходе Блиновская не покрыла задолженности и не продолжила работать спокойно.

Галина Алцыбеева не общается с Еленой Блиновской три года, но никаких ссор между родственницами не было. Тетя Блиновской полагает, что Елена не может уделять время родственникам из-за бизнеса:

"Даже слово плохое друг другу не сказали, какие ссоры? Вообще ничего".