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Блогера Елену Блиновскую осудила ее тетя

Тетя блогера Елены Блиновской Галина Алцыбеева не понимает, почему племянница не уплачивала налоги при высоком заработке. Арест Блиновской Алцыбеева прокомментировала в разговоре с "Пятым каналом".

Блогера Елену Блиновскую осудила ее тетя
© РИА Новости

Галина Алцыбеева подчеркнула, что налоги платить необходимо, и не одобрила поступок племянницы. По словам женщины, ей неясно, почему при большом доходе Блиновская не покрыла задолженности и не продолжила работать спокойно.

Галина Алцыбеева не общается с Еленой Блиновской три года, но никаких ссор между родственницами не было. Тетя Блиновской полагает, что Елена не может уделять время родственникам из-за бизнеса:

"Даже слово плохое друг другу не сказали, какие ссоры? Вообще ничего".

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Ранее певица Кети Топурия купила квартиру по соседству с Еленой Блиновской.

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