«Она мать четверых детей»: Канделаки заступилась за Блиновскую

— Хочу напомнить, что Лену дерут на части, забывая о том, что она мать четверых детей. Это говорит о классовой ненависти, которая в нашей стране со времен социализма никуда не делась. С одной стороны, Лена сама спровоцировала пристальные взгляды окружающих, постоянно демонстрируя роскошный образ жизни, — отметила Канделаки.