«Она мать четверых детей»: Канделаки заступилась за Блиновскую
Телеведущая Тина Канделаки заступилась за блогершу Елену Блиновскую, которую обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей.
— Хочу напомнить, что Лену дерут на части, забывая о том, что она мать четверых детей. Это говорит о классовой ненависти, которая в нашей стране со времен социализма никуда не делась. С одной стороны, Лена сама спровоцировала пристальные взгляды окружающих, постоянно демонстрируя роскошный образ жизни, — отметила Канделаки.
Кроме того, телеведущая подчеркнула, что прежде чем злорадствовать, стоит задуматься, что многие из людей могут оказаться на месте Блиновской, передает Starhit.