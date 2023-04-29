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«Она мать четверых детей»: Канделаки заступилась за Блиновскую

Телеведущая Тина Канделаки заступилась за блогершу Елену Блиновскую, которую обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей.

— Хочу напомнить, что Лену дерут на части, забывая о том, что она мать четверых детей. Это говорит о классовой ненависти, которая в нашей стране со времен социализма никуда не делась. С одной стороны, Лена сама спровоцировала пристальные взгляды окружающих, постоянно демонстрируя роскошный образ жизни, — отметила Канделаки.

Кроме того, телеведущая подчеркнула, что прежде чем злорадствовать, стоит задуматься, что многие из людей могут оказаться на месте Блиновской, передает Starhit.

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