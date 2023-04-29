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Дочь Юлии Началовой призналась, что носит вещи певицы

Единственная дочь Юлии Началовой Вера Алдонина выступила в роли дизайнера на Неделе моды Estet Fashion Week в Москве. 16-летняя девушка удивляла собравшихся нарядами, которые сама создала.

Дочь Юлии Началовой призналась, что носит вещи певицы
© 1Рег_2x2.su

Как пишет портал Prozvezd.info, 16-летняя дочь Началовой также на мероприятии порадовала всех вокальными данными. Девушка спела на сцене.

А после журналисты пообщались с дочкой певицы. Вера рассказала, что любит одежду, но не часто её покупает. Тем более, что она носит мамины вещи.

Оказалось, что Юлия Началова оставила дочке большую коллекцию бижутерии.

«Я знаю, с каким трепетом она относилась к каждому кольцу, к каждой детали своего образа… И я стараюсь поступать так же», - поделилась подросток.

Вера Алдонина отметила, что у неё нет привычки откладывать и хранить что-то на чёрный день. По её замечанию, этого чёрного дня может и не наступить.

«Поэтому, если мне выпадает такая возможность – надеть красивое колечко, я её не упускаю», - отметила Вера.

Сейчас девушка занимается музыкой, модой, дизайном, признаётся, что в школе не является отличницей. Но любит литературу, английский язык.

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