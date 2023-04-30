Пэлтроу гордится тем, что популяризовала гармоничный развод

Гвинет Пэлтроу рассказала о популяризации термина «сознательное расставание». Это понятие стало предметом обсуждения после того, как 50-летняя основательница Goop взяла его за основу заголовка статьи, в которой она объявила о расставании с певцом Крисом Мартином.

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«Я определённо не вводила эту фразу, но я считаю, что несмотря на то, что мы получили за неё довольно много негатива, я очень горжусь тем, что мы смогли сделать чей-то развод немного легче и счастливее», — сказала Пэлтроу в пятницу в своих сторис в форме вопросов и ответов.

Напомним, что актриса и фронтмен группы Coldplay поженились в 2003 году, а их развод был оформлен в 2015 году. Сейчас они остаются счастливыми родителями для 18-летней Эппл и 17-летнего Мозеса. Любопытство, вызванное значением термина, заставило сайт опубликовать пояснительное эссе о термине, который изначально был придуман Кэтрин Вудворд Томас в 2009 году.

«Я чувствую себя очень гордой, когда люди подходят ко мне на улицах и говорят: "Спасибо, что ввели это понятие, потому что мы стали хорошими друзьями со своим бывшим". Я очень рада, что мы смогли сыграть небольшую роль в этом культурном сдвиге», — добавила актриса.

В статье рассматривается термин, объясняющий, что когда вся концепция брака и развода переосмысливается, на самом деле происходит нечто гораздо более мощное и позитивное. «Выбрав осознанный подход к разрыву отношений, независимо от того, что происходит с вашим супругом, вы увидите, что хотя кажется, что всё распадается, на самом деле вы снова собираетесь воедино», — добавила звезда.