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Бывший солист «Ласкового мая» высказал мнение, что Шатунова можно было спасти

Смерть певца Юрия Шатунова можно было предотвратить. Такое мнение высказал экс-солист группы «Ласковый май» Андрей Гуров.

Бывший солист «Ласкового мая» высказал мнение, что Шатунова можно было спасти
© Слово и Дело

Артист в эфире телевизионного шоу НТВ «Секрет на миллион» объяснил, что какие-либо данные о состоянии певца появлялись отрывочно и хаотично небольшими порциями. Никто ничего не мог сказать с определенностью. Однако Гуров считает, что смерть певца можно было предотвратить.

За два дня до смерти, Шатунову становилось нехорошо на выступлениях. Даже приходилось останавливать концерты. К исполнителю приезжала скорая помощь. Но артист предпочитал не обращать внимание на сигналы, которые подавал его организм.

По словам Гурова, в случившемся нужно винить именно концертного директора. Специалист должен был отправить Шатунова на полное медицинское обследование.

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