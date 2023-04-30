Зепюр Брутян рассказала про трудности беременности
Актриса Зепюр Брутян пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие. Артистка находится на последних месяцах беременности.
Зепюр находится в ожидании появления на свет первенца. Несмотря на интересное положение, Брутян занимается в зале, репетирует и грает в театре.
Однако к девятому месяцу физически упражнения стали даваться актрисе тяжелее. В личном блоге Зепюр разместила видео, на кадрах которого она поднимается по лестнице. Артистка наложила на видео звук задыхающегося человека.
«Шел девятый месяц беременности», - подписала публикацию Брутян.
Несмотря на скоры роды, супруга Павла Прилучного продолжает пользоваться лестницей вместо лифтов.