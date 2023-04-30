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Зепюр Брутян рассказала про трудности беременности

Актриса Зепюр Брутян пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие. Артистка находится на последних месяцах беременности.

Брутян рассказала про трудности беременности
© runews24.ru

Зепюр находится в ожидании появления на свет первенца. Несмотря на интересное положение, Брутян занимается в зале, репетирует и грает в театре.

Однако к девятому месяцу физически упражнения стали даваться актрисе тяжелее. В личном блоге Зепюр разместила видео, на кадрах которого она поднимается по лестнице. Артистка наложила на видео звук задыхающегося человека.

«Шел девятый месяц беременности», - подписала публикацию Брутян.

Несмотря на скоры роды, супруга Павла Прилучного продолжает пользоваться лестницей вместо лифтов.

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