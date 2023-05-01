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Без этой детали внешности Викторию Бекхэм не видел даже муж

49-летняя дизайнер/певица поделилась секретом с подписчиками в соцсетях.

Без этой детали внешности Викторию Бекхэм не видел даже муж
© Inc-News

Виктория Бекхэм известна пристальным вниманием и заботой о собственной внешности. Бывшая участница Spice Girls тщательно следит за питанием, состоянием кожи, макияжем и одеждой. Есть, конечно, у неё и «секрет», о котором она до поры до времени никому не рассказывала. Но собственный косметический бренд заставил её это сделать.

В соцсетях она поделилась видеороликом, в котором продемонстрировала действие одного из продуктов Victoria Beckham Beauty.

«Сейчас, впервые я, вообще, кому-то позволяю увидеть себя без бровей. Даже мой собственный муж никогда не видел меня без бровей», - прокомментировала Виктория свои действия. «Это просто моё личное дело. Это то, чего я всегда стеснялась. Знаете, за прошедшие годы выщипывание оставило меня с довольно невнятными бровями», - добавила она и далее показала, как с помощью карандаша для бровей BabyBlade устраняет проблему.

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