Без этой детали внешности Викторию Бекхэм не видел даже муж

49-летняя дизайнер/певица поделилась секретом с подписчиками в соцсетях.
Виктория Бекхэм известна пристальным вниманием и заботой о собственной внешности. Бывшая участница Spice Girls тщательно следит за питанием, состоянием кожи, макияжем и одеждой. Есть, конечно, у неё и «секрет», о котором она до поры до времени никому не рассказывала. Но собственный косметический бренд заставил её это сделать.
В соцсетях она поделилась видеороликом, в котором продемонстрировала действие одного из продуктов Victoria Beckham Beauty.
«Сейчас, впервые я, вообще, кому-то позволяю увидеть себя без бровей. Даже мой собственный муж никогда не видел меня без бровей», - прокомментировала Виктория свои действия. «Это просто моё личное дело. Это то, чего я всегда стеснялась. Знаете, за прошедшие годы выщипывание оставило меня с довольно невнятными бровями», - добавила она и далее показала, как с помощью карандаша для бровей BabyBlade устраняет проблему.