Без этой детали внешности Викторию Бекхэм не видел даже муж

«Сейчас, впервые я, вообще, кому-то позволяю увидеть себя без бровей. Даже мой собственный муж никогда не видел меня без бровей», - прокомментировала Виктория свои действия. «Это просто моё личное дело. Это то, чего я всегда стеснялась. Знаете, за прошедшие годы выщипывание оставило меня с довольно невнятными бровями», - добавила она и далее показала, как с помощью карандаша для бровей BabyBlade устраняет проблему.