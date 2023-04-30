Варлей опровергла слухи о романе с Вициным

Актриса Наталья Варлей отреагировала на слухи о её романе с Георгием Вициным на съёмках «Кавказской пленницы» 16+.

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Советский фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» полюбился отечественному зрителю и даже несмотря на то, что вышла картина 56 лет назад, её до сих пор смотрят с особым теплом.

Но порой зрители интересуются не только сюжетом фильма, но и закулисьем, ведь уже давно ходят слухи, что Наталья Варлей, сыгравшая главную роль, состояла в романтических отношениях с другим главным героем Георгием Вициным.

У этих слухов есть даже кое-какие подтверждения от свидетелей того самого закулисья, которые утверждают, что Георгий всегда защищал Наталью, если её кто-то обижал и всегда относился к ней с особым вниманием.