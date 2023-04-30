Варлей опровергла слухи о романе с Вициным
Актриса Наталья Варлей отреагировала на слухи о её романе с Георгием Вициным на съёмках «Кавказской пленницы» 16+.
Советский фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница» полюбился отечественному зрителю и даже несмотря на то, что вышла картина 56 лет назад, её до сих пор смотрят с особым теплом.
Но порой зрители интересуются не только сюжетом фильма, но и закулисьем, ведь уже давно ходят слухи, что Наталья Варлей, сыгравшая главную роль, состояла в романтических отношениях с другим главным героем Георгием Вициным.
У этих слухов есть даже кое-какие подтверждения от свидетелей того самого закулисья, которые утверждают, что Георгий всегда защищал Наталью, если её кто-то обижал и всегда относился к ней с особым вниманием.
Но актриса категорически отрицает любые намеки на роман во время съёмок, в том числе с Вициным. Да и стоит сказать, что Георгий Вицин был тем человеком, который не выделялся среди коллег интригами и романами с женщинами. Это был тихий и добрый человек, который к каждому относился с особым уважением, из-за чего, может быть, и возникли подобные слухи про отношения с Варлей.