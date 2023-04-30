Киркоров сделал неожиданное признание: «Я виртуоз в этом деле»

Киркоров сделал неожиданное признание о самом интимном: «Я виртуоз в этом деле»
Поп-король, отмечает день рождения, решил доказать, что он находится в отличной форме.
Филипп Киркоров празднует свой 56-й день рождения. Как и полагается поп-королю, этот праздник он отмечает на сцене. Видно, что Филипп Бедросович находится в приподнятом настроении, поэтому то и дело сыплет фразами, которые уйдут в народ. Так, намедни он попросил — вместе эмигрировавшей Пугачевой — называть его «Примадонном».
А теперь на всю страну сделал неожиданное признание о самом интимном: «Я виртуоз в этом деле. Я не только прекрасный вокалист, но и я сексуальный партнер номер один». Ждем следующих перлов от поп-короля и поздравляем с днем рождения!