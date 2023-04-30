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Певица Бузова назвала Киркорова легендой в его день рождения

Певица Ольга Бузова тепло поздравила поп-короля Филиппа Киркорова с днем рождения. Знаменитость назвала народного артиста России легендой.

Бузова назвала Киркорова легендой
© Слово и Дело

Экс-ведущая проекта «Дом-2» опубликовала посты с несколькими фотографиями с исполнителем хита «Зайка моя». Среди разных кадров был снимок с популярного проекта «Маска» на НТВ.

«С днем рождения! Спасибо тебе за тебя! Все сказала в личку! Легенда!» — написала Бузова.

Ранее Киркоров предстал перед поклонниками в преображенном виде после пластических операций. Артист признался, что решился на такой шаг из-за любимого человека, которого не ожидал встретить «под старость лет».

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