Бузова назвала Киркорова легендой

Экс-ведущая проекта «Дом-2» опубликовала посты с несколькими фотографиями с исполнителем хита «Зайка моя». Среди разных кадров был снимок с популярного проекта «Маска» на НТВ.

«С днем рождения! Спасибо тебе за тебя! Все сказала в личку! Легенда!» — написала Бузова.

Ранее Киркоров предстал перед поклонниками в преображенном виде после пластических операций. Артист признался, что решился на такой шаг из-за любимого человека, которого не ожидал встретить «под старость лет».