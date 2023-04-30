Валерия тепло поздравила Киркорова с днем рождения

Певица Валерия тепло поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Эстрадный певец, актер, композитор и музыкальный продюсер Филипп Киркоров 30 апреля отмечает свое 56-летие. С праздником народного артиста России тепло поздравила его коллега — певица Валерия.
В поздравительном посте в социальных сетях исполнительница песни «Часики» отметила, что несмотря на прожитые им годы, Киркоров все так же горит профессией и с интересом узнает что-то новое.
«Пусть здоровья тебе хватит на все твои самые безумные планы и внеплановые безумства», — написала она.
Свой пост Валерия сопроводила кадрами, сделанными во время съемок шоу «Маска». В этом проекте Киркоров занимает кресло председателя жюри.