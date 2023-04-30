Валерия тепло поздравила Киркорова с днем рождения

Эстрадный певец, актер, композитор и музыкальный продюсер Филипп Киркоров 30 апреля отмечает свое 56-летие. С праздником народного артиста России тепло поздравила его коллега — певица Валерия .

В поздравительном посте в социальных сетях исполнительница песни «Часики» отметила, что несмотря на прожитые им годы, Киркоров все так же горит профессией и с интересом узнает что-то новое.