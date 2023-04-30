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Киркоров высказался о своих сексуальных возможностях

О своих сексуальных возможностях высказался 56-летний популярный российский певец Филипп Киркоров. Он заявил, что является в этом деле виртуозом, и назвал себя «сексуальным партнером №1», его слова передает Starhit.

Киркоров высказался о своей новой любви
© Мослента

Артист отметил, что сейчас его сердце несвободно и он наконец-то встретил свою любовь, которая, по его словам, пойдет за ним до конца.

«Этот человек мотивирует меня на многое», — признался Киркоров.

Ранее Киркоров продемонстрировал увеличившиеся в размере ягодицы, заявив, что у него «все свое». Изменившийся внешний вид артиста удивил многих россиян.

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