Киркоров высказался о своей новой любви

Киркоров высказался о своих сексуальных возможностях
О своих сексуальных возможностях высказался 56-летний популярный российский певец Филипп Киркоров. Он заявил, что является в этом деле виртуозом, и назвал себя «сексуальным партнером №1», его слова передает Starhit.
Артист отметил, что сейчас его сердце несвободно и он наконец-то встретил свою любовь, которая, по его словам, пойдет за ним до конца.
«Этот человек мотивирует меня на многое», — признался Киркоров.
Ранее Киркоров продемонстрировал увеличившиеся в размере ягодицы, заявив, что у него «все свое». Изменившийся внешний вид артиста удивил многих россиян.