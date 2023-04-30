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Модель Мария Погребняк призналась, как ревновала супруга

Модель Мария Погребняк рассказала о непростом периоде в браке. Она была на грани расставания со своим мужем, о чем заявила в новом выпуске шоу «О чем [не] говорят женщины» на YouTube-канале Ассоль.

Эта ревность привела к бесконечным ссорам и угрозам развода. Мария признала, что она не могла контролировать себя, засекала время, когда супруг приходил домой, и кричала в трубку, что разведется, если он не вернется домой вовремя.

«Для меня это был ад»: Погребняк — об ошибке молодости

Однако, Мария поняла, что она виновата в ухудшении отношений, а не ее муж. Она приняла себя в руки, начала больше общаться с людьми, нашла интересное хобби и сменила свой имидж. По словам Марии, после этого у них с Павлом стало лучше в отношениях.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк прокомментировала слухи о разводе с мужем.

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