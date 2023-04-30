Свиридова призналась, что сын удивил ее возвращением в Россию

Алена Свиридова призналась, что сын удивил ее возвращением из Канады в Россию
Певица, автор песен и композитор Алена Свиридова призналась, что ее сын Григорий Мирошниченко сильно удивил ее своим неожиданным поступком. Наследник звезды вернулся в Россию из Канады.
По словам артистки, она подобрала для Мирошниченко хороший институт кинопроизводства в Канаде. Но из-за того, что мест в данное отделение не было, они решили поступить на другой факультет.
«Начались экзамены, и вдруг Гриша все переиграл. Позвонил и огорошил: «Я возвращаюсь, буду поступать на актерский в Москве». И прямо с самолета пошел на прослушивание, с программой, которую сам подготовил. И его взяли!» — рассказала артистка «7 дней.ru».
Свиридова рассказала, что звездный наследник поступил в ГИТИС. Сейчас Мирошниченко обучается в мастерской народного артиста России Сергея Яшина.