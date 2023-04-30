Свиридова призналась, что сын удивил ее возвращением в Россию

«Начались экзамены, и вдруг Гриша все переиграл. Позвонил и огорошил: «Я возвращаюсь, буду поступать на актерский в Москве». И прямо с самолета пошел на прослушивание, с программой, которую сам подготовил. И его взяли!» — рассказала артистка «7 дней.ru».