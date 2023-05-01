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Киркоров рассказал о своей интимной жизни

Король российской эстрады, певец, актер и телеведущий Филипп Киркоров не стал скромничать, рассказывая о своей интимой жизни. Заверив, что он "номер один" во всем.

Киркоров рассказал о своей интимной жизни
© Российская Газета

Филипп стал гостем "Шоу Воли", где заявил ведущему буквально следующее: "Я виртуоз в этом деле. Я не только прекрасный вокалист, но и сексуальный партнер номер один", - заметил Киркоров, подытоживая: "Чтоб ты понимал".

К слову, ранее Воля активно прошелся по преображению Филиппа - результату обоймы пластических операций: Киркоров, по данным из открытых источников, сделал круговую подтяжку лица, блефаропластику, искусственные кубики брюшного пресса и стройные ягодицы. Предполагаемая стоимость процедур - порядка трех миллионов рублей.

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