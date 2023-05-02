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Дочь Уэста сделала сюрприз Кардашьян и удивила фанатов

Дочь американского рэпера Канье Уэста Норт сделала сюрприз матери, телезвезде Ким Кардашьян, перед ежегодным балом Met Gala и удивила фанатов. Об этом пишет Page Six.

Дочь Уэста сделала сюрприз Кардашьян и удивила фанатов
© Lenta.ru

Кардашьян опубликовала видео в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и продемонстрировала комнату, которую, по ее словам, обустроила ее девятилетняя дочь. На кадрах можно увидеть три стола для массажа, окруженные лепестками белых роз, множество букетов цветов и зажженных белых свечей. Стену комнаты украшала композиция из серебряных воздушных шаров.

Пользователи соцсети задались вопросом, как девятилетний ребенок мог устроить такой сюрприз. «Норт никак не могла этого сделать», — написал один из пользователей. «Возможно, стажера тоже зовут Норт», — добавил другой, намекая на то, что на самом деле сюрприз устроил один из сотрудников знаменитой семьи. «Моя мама не позволяла мне зажечь свечу в девять лет», — добавил третий. При этом некоторые поклонники встали на защиту дочери рэпера и поверили Кардашьян на слово.

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