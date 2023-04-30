Певица Лолита выложила старое видео с коллегой Филиппом Киркоровым в его день рождения
Певица Лолита Милявская поздравила с днем рождения своего коллегу и друга — Филиппа Киркорова. Пост и старое совместное видео появились в телеграм-канале музыкальной исполнительницы.
Лолита рассказала, что знает Киркорова много лет и любит "без концертных костюмов, без блесток". По ее словам, певец очень добрый и преданный друзьям человек”. Лолита считает, что именно эти качества в нем очаровывают и собирают "пять Кремлей" с аншлагами.
Певец Филипп Киркоров родился 30 апреля в 1967 году. Ему исполнилось 56 лет.