Лолита рассказала, что знает Киркорова много лет и любит "без концертных костюмов, без блесток". По ее словам, певец очень добрый и преданный друзьям человек”. Лолита считает, что именно эти качества в нем очаровывают и собирают "пять Кремлей" с аншлагами.