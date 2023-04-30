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Певица Лолита выложила старое видео с коллегой Филиппом Киркоровым в его день рождения

Певица Лолита Милявская поздравила с днем рождения своего коллегу и друга — Филиппа Киркорова. Пост и старое совместное видео появились в телеграм-канале музыкальной исполнительницы.

Лолита рассказала, что знает Киркорова много лет и любит "без концертных костюмов, без блесток". По ее словам, певец очень добрый и преданный друзьям человек”. Лолита считает, что именно эти качества в нем очаровывают и собирают "пять Кремлей" с аншлагами.

Певец Филипп Киркоров родился 30 апреля в 1967 году. Ему исполнилось 56 лет.

Певица Лолита вспомнила, как отказалась сниматься в фильме "Утомленные солнцем 2"

Ранее Лолита Милявская рассказала о поцелуе с Игорем Золотовицким.

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