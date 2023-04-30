$80.51-1.0588.37-1.83

«Нужны деньги»: Дмитрий Нагиев вернулся в Россию, чтобы снова зарабатывать

В недавнем времени пользователи сети бурно обсуждали отъезд российского ведущего и шоу-мена Дмитрия Нагиева из страны. О том, что мужчина уехал стало известно благодаря его коллеги Анастасии Ивлеевой. Добавим, раннее Нагиев говорил, что устал и хочет отдохнуть. Поэтому некоторые юзеры интернета не нашли ничего страшного в его отъезде. Однако ситуацию усугубило видео, на котором мужчина в желто-синий куртке.

«Нужны деньги»: Дмитрий Нагиев вернулся в Россию, чтобы снова зарабатывать
© Popcake.tv

Нагиев стал отказываться от работы в России. Он отменил несколько рекламных проектов, ушёл от амплуа ведущего, но буквально вчера все изменилось. Нагиев стал ведущим премии «Женщина года». Об этом стало известно благодаря социальным сетям Курбан Омарова. Блогер опубликовал информацию, что его девушка стала «открытием года». Омаров подкрепил видео на котором все заметили Дмитрия.

«Деньги закончились вот и вернулся зарабатывать»,

— пишут фолловеры в социальных сетях.

Добавим, что сам Дмитрий Нагиев ещё никак не комментировал ситуацию. А что вы думаете по этому поводу? Вернулся ли шоу-мен на заработки или вернулся домой после отпуска? По всей видимости, теперь мы будем чаще видеть мужчину в роли ведущего.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий