«Нужны деньги»: Дмитрий Нагиев вернулся в Россию, чтобы снова зарабатывать

В недавнем времени пользователи сети бурно обсуждали отъезд российского ведущего и шоу-мена Дмитрия Нагиева из страны. О том, что мужчина уехал стало известно благодаря его коллеги Анастасии Ивлеевой. Добавим, раннее Нагиев говорил, что устал и хочет отдохнуть. Поэтому некоторые юзеры интернета не нашли ничего страшного в его отъезде. Однако ситуацию усугубило видео, на котором мужчина в желто-синий куртке.

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Нагиев стал отказываться от работы в России. Он отменил несколько рекламных проектов, ушёл от амплуа ведущего, но буквально вчера все изменилось. Нагиев стал ведущим премии «Женщина года». Об этом стало известно благодаря социальным сетям Курбан Омарова. Блогер опубликовал информацию, что его девушка стала «открытием года». Омаров подкрепил видео на котором все заметили Дмитрия.

«Деньги закончились вот и вернулся зарабатывать»,

— пишут фолловеры в социальных сетях.