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Модель Оксана Самойлова выложила фото в бикини

Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова, опубликовала фотографию в открытом купальнике. Публикация со снимками из отпуска появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

Оксана Самойлова выложила фото в бикини
© РИА Новости

На фото Самойлова открытом черном бикини. Фасон купальника таков, что оголяется нижняя часть груди.

"Проснулись мы уже в лете. Всем хороших выходных", — написала Самойлова.

У Джигана и Самойловой четверо детей: 11-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид. Весной между супругами произошел конфликт, однако пара воссоединилась.

Соцсети

Рэпер Джиган извинился перед женой "за все косяки"

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что происходило в браке Оксаны Самойловой и Джигана в последние месяцы.

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