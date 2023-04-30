Оксана Самойлова выложила фото в бикини

Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова, опубликовала фотографию в открытом купальнике. Публикация со снимками из отпуска появилась в ее личном блоге в социальных сетях.

На фото Самойлова открытом черном бикини. Фасон купальника таков, что оголяется нижняя часть груди.

"Проснулись мы уже в лете. Всем хороших выходных", — написала Самойлова.

У Джигана и Самойловой четверо детей: 11-летняя Ариела, 8-летняя Лея, 6-летняя Майя и 3-летний Давид. Весной между супругами произошел конфликт, однако пара воссоединилась.

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