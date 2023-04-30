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Бабкина о Зайцеве: ушел из жизни великий русский художник

Певица и телеведущая Надежда Бабкина рассказала в соцсетях о дружбе и сотрудничестве с легендарным модельером Вячеславом Зайцевым, который скончался сегодня вечером в возрасте 85 лет. Они не только вели вместе программу "Модный приговор" на Первом канале. Также Зайцев создал множество костюмов для ансамбля Бабкиной "Русская песня".

Бабкина о Зайцеве: ушел из жизни великий русский художник
© Российская Газета

"Каждое творение Зайцева - шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества. Когда Слава работал над костюмами для "Русской песни", он работал индивидуально с каждым участником ансамбля. Набросит ткань на человека, потом отойдет, посмотрит оценивающим взглядом издалека", — рассказала Надежда Бабкина в соцсетях.

"Масштаб этой потери всем еще предстоит осознать: ушел из жизни великий русский художник", — отметила она.

Напомним, Вячеслав Зайцев скончался сегодня в больнице, предварительная причина смерти - желудочное кровотечение.

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