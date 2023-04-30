Бабкина о Зайцеве: ушел из жизни великий русский художник

Певица и телеведущая Надежда Бабкина рассказала в соцсетях о дружбе и сотрудничестве с легендарным модельером Вячеславом Зайцевым, который скончался сегодня вечером в возрасте 85 лет. Они не только вели вместе программу "Модный приговор" на Первом канале. Также Зайцев создал множество костюмов для ансамбля Бабкиной "Русская песня".