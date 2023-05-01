Настасья Самбурская рассказала о рождении дочери

В социальных сетях Настасья поделилась с поклонниками радостной новостью – она стала матерью. Самбурская даже показала новорожденного.

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Оказалось, что ребенок ненастоящий, актриса стала матерью в новом фильме. Пока по контракту звезда «Универа» не может раскрывать подробности новой роли.

Настасья признается, она будет готова стать матерью только в браке с любящим мужчиной.