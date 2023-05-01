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Джуд Лоу изменил будущей супруге с няней

Звезда «Фантастических тварей» в 2003 году развелся с актрисой Сэйди Фрост. Сразу после разрыва с женой Лоу начал роман с Сиеной Миллер.

Джуд Лоу изменил будущей супруге с няней
© runews24.ru

Пара была вместе до 2006 года. Актер сделал предложение возлюбленной, началась подготовка к свадьбе. Незадолго до торжества артист изменил будущей жене с няней своих детей Дейзи Рейт, пишет Рopcornnews.

Миллер была в ярости после новостей о неверности жениха. Сиена завершила отношения и не позволила Лоу извиниться.

Спустя три года актеры приняли участие в совместном проекте. Пара вновь сблизилась, артисты хотели заново вступить в отношения, но расстались по неизвестным причинам.

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