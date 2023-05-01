Билан напомнил о разрыве отношений с Рудковской

Дима Билан напомнил о разрыве рабочих отношений с Яной Рудковской
Исполнитель хита «Молния» Дима Билан давно не состоит в рабочих отношениях с Яной Рудковской. Об этом певец напомнил во время выступление в финале «Маски» в Crocus City Hall.
Слова артиста стали ответом Филиппу Киркорову, который назвал Рудковскую продюсером Билана. Звезда подчеркнул, что между ними осталась только дружба.
«Что ж вы нас все клеите?» — задался вопросом исполнитель.
Два года назад стало известно, что Билан присоединился к музыкальному лейблу Арама Арчера. Организация также занимается продвижением Ольги Бузовой, Натальи Подольской, Славы и некоторых других представителей российской эстрады.