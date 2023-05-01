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Дима Билан напомнил о разрыве рабочих отношений с Яной Рудковской

Исполнитель хита «Молния» Дима Билан давно не состоит в рабочих отношениях с Яной Рудковской. Об этом певец напомнил во время выступление в финале «Маски» в Crocus City Hall.

Билан напомнил о разрыве отношений с Рудковской
© Слово и Дело

Слова артиста стали ответом Филиппу Киркорову, который назвал Рудковскую продюсером Билана. Звезда подчеркнул, что между ними осталась только дружба.

«Что ж вы нас все клеите?» — задался вопросом исполнитель.

Два года назад стало известно, что Билан присоединился к музыкальному лейблу Арама Арчера. Организация также занимается продвижением Ольги Бузовой, Натальи Подольской, Славы и некоторых других представителей российской эстрады.

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