Билан напомнил о разрыве отношений с Рудковской

Исполнитель хита «Молния» Дима Билан давно не состоит в рабочих отношениях с Яной Рудковской. Об этом певец напомнил во время выступление в финале «Маски» в Crocus City Hall.

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Слова артиста стали ответом Филиппу Киркорову, который назвал Рудковскую продюсером Билана. Звезда подчеркнул, что между ними осталась только дружба.

«Что ж вы нас все клеите?» — задался вопросом исполнитель.