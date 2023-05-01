«Эта Вайкуле та еще лисица»: как Лайма предала Пугачеву

«Эта Вайкуле еще та лисица. Она давно примазалась к популярности Пугачевой. В своей Прибалтике она вообще никому никогда не была нужна. На нее никто не ходил. Корпоративов у нее там не было, все деньги она зарабатывала только в России», — поделился Лавров в эфире НТВ, заметив, что та сильно преувеличивает свои заслуги перед россиянами.