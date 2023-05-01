«Эта Вайкуле та еще лисица»: как Лайма предала Пугачеву

«Эта Вайкуле та еще лисица», — Лавров раскрыл, как Лайма предала Пугачеву
Сложно перечислить все неприятные истории, в которые вляпалась Лайма Вайкуле… Поливала грязью Россию, своих коллег, негативно высказывалась о людях, поддержавших свою родину, однако, сама выступила «ЗА» снос памятников воинам-освободителям и потребовала уважать ее предков, которые были по ту сторону в Великой Отечественной войне.
А теперь артистку обвиняют и в том, что она может быть нечестна по отношению к своей близкой подруге Алле Пугачевой. Что же… учитывая все вышепереречисленное, от Лаймы легко можно ожидать предательства. Продюсер Сергей Лавров, например, считает, что Лайма умело использует расположение и влияние Примадонны, которое помогает ей не только становиться популярнее, но и выслуживаться перед властями Латвии.
«Эта Вайкуле еще та лисица. Она давно примазалась к популярности Пугачевой. В своей Прибалтике она вообще никому никогда не была нужна. На нее никто не ходил. Корпоративов у нее там не было, все деньги она зарабатывала только в России», — поделился Лавров в эфире НТВ, заметив, что та сильно преувеличивает свои заслуги перед россиянами.
Кстати, хочется добавить, что о тайной связи Лаймы с правительством Латвии говорят многие. Подозревает ее в этом и общественный деятель Сергей Зайцев.