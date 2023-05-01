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Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала редкое фото с Джейсоном Стетхэмом

Бывший "ангел" Victoria's Secret, бизнесвумен, жена актера Джейсона Стетхэма Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала серию совместных фотографий с семейных выходных. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала редкое фото с Джейсоном Стетхэмом
© Газета.Ru

35-летняя Рози Хантингтон-Уайтли поделилась с подписчиками в социальных сетях совместными селфи с мужем Джейсоном Стетхэмом. Пара путешествовала на автомобиле. Рози позировала в белоснежном свитере и голубых джинсах. Образ дополнила сумка-клатч.

Актер Джейсон Стетхэм и Рози Хантингтон-Уайтли познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella. В 2016 году пара объявила о своей помолвке, однако свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году у пары родился первенец, и мероприятие решили отложить, супермодель рассказывала, что им было не до торжественных церемоний.

О второй беременности Рози Хантингтон-Уайтли стало известно в августе 2021 года, она сообщила об этом в личном блоге, показав фото с округлившимся животом. "Ангел" Victoria's Secret 2 февраля 2022 года родила дочь Изабеллу Джеймс, а также от актера у супермодели есть пятилетний сын Джек Оскар. Ранее сообщалось, что Джейсон Стетхэм переоделся в костюм кролика, чтобы поздравить своих детей с Пасхой.

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