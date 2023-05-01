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Певица Алсу показала редкое и архивное фото своих родителей

39-летняя российская певица Алсу показала редкий кадр со своими родителями.

Певица Алсу показала редкое и архивное фото своих родителей
© runews24.ru

На своей странице в социальных сетях артистка опубликовала кадр, на котором изображен ее отец — бизнесмен Ралиф Рафилович, и мать — архитектор Разия Исхаковна.

«Родители говорят на родном языке. Помню, в детстве они ругались на татарском, чтобы мы не понимали их. А мы все равно понимали, что нам надо», — призналась Алсу.

Напомним, что у артистки есть три брата: единокровный Руслан Сафин, а также родные Марат и Ренард Сафины. По словам певицы, они очень дружны и всегда стараются как можно чаще встречаться.

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