Певица Алсу показала редкое и архивное фото своих родителей

На своей странице в социальных сетях артистка опубликовала кадр, на котором изображен ее отец — бизнесмен Ралиф Рафилович, и мать — архитектор Разия Исхаковна.

«Родители говорят на родном языке. Помню, в детстве они ругались на татарском, чтобы мы не понимали их. А мы все равно понимали, что нам надо», — призналась Алсу.

Напомним, что у артистки есть три брата: единокровный Руслан Сафин, а также родные Марат и Ренард Сафины. По словам певицы, они очень дружны и всегда стараются как можно чаще встречаться.