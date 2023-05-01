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Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева позирует в купальнике с пляжа в Абу-Даби

Актриса Илана Юрьева, известная по роли в «Уральских пельменях», поделилась с подписчиками своим фото в купальнике с пляжа в Абу-Даби. Известно, что актриса отдыхает с семьей в отеле, где в прошлом снимался фильм «Секс в большом городе 2».

Звезда «Уральских пельменей» позирует в бикини на пляже
© runews24.ru

Юрьева сказала, что следит за своей физической формой с помощью спорта, и чтобы держать себя в форме, она занимается дома, если не может посетить тренажерный зал. Она также заботится о своем рационе, исключив из него быструю еду, майонез и продукты, содержащие много сахара.

Илана Юрьева проводит свой отпуск с родными на курорте, где они наслаждаются морем, пляжем и солнцем.

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