Звезда фильма «Холоп» вместе с сыном улетела из России

Актриса театра и кино Саша Бортич, известная широкому зрителю по фильму «Холоп» и сериалу «Полицейский с Рублевки», улетела из России. Вместе с ней за рубеж отправился и двухлетний сын знаменитости.

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Как выяснилось, поводом к отъезду за границу послужило желание актрисы как следует отдохнуть. Она опубликовала в социальных сетях фото с пляжа, сделанное на Мальдивских островах.

«Просто жесть. Погибаю от любви», — отметила Бортич.