Звезда фильма «Холоп» вместе с сыном улетела из России

Звезда фильма «Холоп» Саша Бортич вместе с сыном улетела из России
Актриса театра и кино Саша Бортич, известная широкому зрителю по фильму «Холоп» и сериалу «Полицейский с Рублевки», улетела из России. Вместе с ней за рубеж отправился и двухлетний сын знаменитости.
Как выяснилось, поводом к отъезду за границу послужило желание актрисы как следует отдохнуть. Она опубликовала в социальных сетях фото с пляжа, сделанное на Мальдивских островах.
«Просто жесть. Погибаю от любви», — отметила Бортич.
Актриса счастлива в браке с бизнесменом Евгением Савельевым, замуж за которого вышла в 2019 году. Летом 2020 года у пары родился сын, которого назвали Александром.