Журналисты рассекретили досуг Адель и ее жениха

Адель и Рич Пол провели ещё один вечер на корте с одной из своих любимых баскетбольных команд. Пару сфотографировали, когда они сидели бок о бок в первом ряду на игре плей-офф НБА 2023 в Лос-Анджелесе, где команда «Лейкерс» играла против «Мемфис Гриззлис».

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Певица чувствовала себя комфортно в серой толстовке и трениках от Klutch Athletics. Это бренд, одним из создателей которого является Пол. Сам Рич был одет в бело-зелёный спортивный костюм с узорами. Известно, что эти двое остаются заядлыми фанатами НБА, ведь они неоднократно ходили на свидания на матчи с тех пор, как начали встречаться в 2021 году.

Обладательница премии «Грэмми» призналась на мероприятии, посвящённом премьере её клипа I Drink Wine в октябре, что есть несколько вещей, которые делают её счастливой. В их числе онлайн-покупки, её собаки, а также бойфренд и баскетбол. Недавно пара вместе вышла в свет на церемонию вручения премии «Грэмми 2023», где певица получила награду за лучшее сольное поп-исполнение песни Easy on Me. Хотя они не прошли вместе по красной дорожке, но позировали для нескольких фотографий внутри мероприятия.

Адель вкратце рассказала о своих отношениях с Полом для сентябрьского номера ELLE. На вопрос издания о том, захочет ли она когда-нибудь снова выйти замуж после развода с бывшим Саймоном Конецки в 2019 году, с которым у неё есть общий сын Анджело, звезда без сомнений ответила «да».