Лолита сообщила о вылете из России

«Я полетела к своим в Болгарию. Поцелую (пса) Боцмана… Везу удобрения для хвойничков, чтобы там не рыскать по всяким садовым участкам. И еще краску для столбов деревьев взяла, наша как-то надежней. Поэтому сумка у меня катастрофически тяжелая», — поделилась Милявская.