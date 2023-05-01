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Лолита Милявская сообщила о вылете из России

О своем вылете из России сообщила в личном Telegram-канале певица Лолита Милявская. Артистка отправилась в Болгарию.

Лолита сообщила о вылете из России
© Мослента

«Я полетела к своим в Болгарию. Поцелую (пса) Боцмана… Везу удобрения для хвойничков, чтобы там не рыскать по всяким садовым участкам. И еще краску для столбов деревьев взяла, наша как-то надежней. Поэтому сумка у меня катастрофически тяжелая», — поделилась Милявская.

Она поздравила фолловеров с Первомаем и призвала их проводить праздничные выходные в кругу самых близких.

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