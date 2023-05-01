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На звезду «Дома-2» Сашу Черно написали заявление в органы опеки

Одну из самых ярких участниц телестройки заподозрили в недобросовестном выполнении родительских обязанностей ее же подписчики. В текущие выходные Саша опубликовала в Инстаграме (запрещен в РФ) сторис из бара с танцами и выпивкой, чем и возмутила фолловеров: дескать, как не стыдно замужней женщине с маленьким ребенком шататься ночью по барам.

На звезду «Дома-2» написали заявление в органы опеки
© Super.ru

Блогер ответила, что у них с мужем Иосифом все поровну, в том числе тусовки: сегодня она, завтра он. Однако, похоже, ее слова убедили не всех. Некая О. В. Ярославская обратилась в органы опеки и попечительства с просьбой проверить семейство Черно. Скрин заявления Саша выложила в своем Telegram-канале.

Super.ru

Сомневаемся, что О. В. Ярославская в самом деле считает, что трехлетнему Стефану не хватает родительской заботы. Просто у нее, судя по всему, много свободного времени. Тем не менее Саша не стала медлить с ответом на претензии.

«А потом у людей вопросы, почему я стараюсь не показывать своего ребенка и все, что с ним связано. Потому что есть вот такие [дуры], которые пытаются везде поднасрать. Мне это вот надо сейчас? Кому-то что-то доказывать, объясняться. Мне это зачем? Чтобы нас приходили, смотрели. Опеку тоже не понимаю, куда действительно надо прийти, не приходят. Знаю не понаслышке. Зато давайте драконить нормальные семьи. У нас уже была подобная история, когда мы жили в Путилково. Тогда они извинились за беспокойство и ушли. Вы понимаете, насколько людям нечем заняться? Поэтому я стараюсь не светить своего ребенка, потому что нас смотрят не только те, кто нас любит, но еще и неадекватные люди, которые постоянно хотят навредить. Окей, в этот раз придут и так же извинятся за беспокойство. Но сам факт, почему я вообще должна тратить время на то, что каким-то сумасшедшим нечем заняться?..»

Напомним, что ранее Сашу уже критиковали за ее педагогические методы. В частности, подписчиков беспокоило количество сладостей, которые съедает Стефан, а также его увлеченность смартфоном. Более того, Сашу подозревали в отношениях с участником проекта, 23-летним коучем Санчо, который, впрочем, оказался всего лишь близким другом.

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