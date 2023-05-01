На звезду «Дома-2» написали заявление в органы опеки

«А потом у людей вопросы, почему я стараюсь не показывать своего ребенка и все, что с ним связано. Потому что есть вот такие [дуры], которые пытаются везде поднасрать. Мне это вот надо сейчас? Кому-то что-то доказывать, объясняться. Мне это зачем? Чтобы нас приходили, смотрели. Опеку тоже не понимаю, куда действительно надо прийти, не приходят. Знаю не понаслышке. Зато давайте драконить нормальные семьи. У нас уже была подобная история, когда мы жили в Путилково. Тогда они извинились за беспокойство и ушли. Вы понимаете, насколько людям нечем заняться? Поэтому я стараюсь не светить своего ребенка, потому что нас смотрят не только те, кто нас любит, но еще и неадекватные люди, которые постоянно хотят навредить. Окей, в этот раз придут и так же извинятся за беспокойство. Но сам факт, почему я вообще должна тратить время на то, что каким-то сумасшедшим нечем заняться?..»