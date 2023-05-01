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Звезда "Кухни" Подкаминская пожаловалась на пьяного попутчика в купе поезда

Звезда сериалов «Кухня», «ИП Пирогова» и «Ева, рожай!» Елена Подкаминская рассказала о пьяном попутчике, которые приставал к ней с расспросами в купе поезда. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 44-летняя актриса написала, что ей очень нужно было уехать, и она не обратила внимание на занятое по соседству место.

Звезда "Кухни" пожаловалась на пьяного попутчика в поезде
© Газета.Ru

«Мне учинили допрос с пристрастием. Кто такая и чем занимаюсь. Я максимально деликатно старалась объяснить, что села в поезд в надежде отоспаться и помолчать. Но он не унимался», — поделилась Подкаминская.

По словам актрисы, она попросила начальника поезда ее переселить в другое купе, но все оказались заняты. Когда Подкаминская вернулась, нетрезвый попутчик уже спал.

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