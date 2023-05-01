Звезда "Кухни" пожаловалась на пьяного попутчика в поезде

Звезда сериалов «Кухня», «ИП Пирогова» и «Ева, рожай!» Елена Подкаминская рассказала о пьяном попутчике, которые приставал к ней с расспросами в купе поезда. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 44-летняя актриса написала, что ей очень нужно было уехать, и она не обратила внимание на занятое по соседству место.