Звезда "Кухни" пожаловалась на пьяного попутчика в поезде

Звезда "Кухни" Подкаминская пожаловалась на пьяного попутчика в купе поезда
Звезда сериалов «Кухня», «ИП Пирогова» и «Ева, рожай!» Елена Подкаминская рассказала о пьяном попутчике, которые приставал к ней с расспросами в купе поезда. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 44-летняя актриса написала, что ей очень нужно было уехать, и она не обратила внимание на занятое по соседству место.
«Мне учинили допрос с пристрастием. Кто такая и чем занимаюсь. Я максимально деликатно старалась объяснить, что села в поезд в надежде отоспаться и помолчать. Но он не унимался», — поделилась Подкаминская.
По словам актрисы, она попросила начальника поезда ее переселить в другое купе, но все оказались заняты. Когда Подкаминская вернулась, нетрезвый попутчик уже спал.