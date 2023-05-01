Фотографию, сделанную на мероприятии, где присутствовал российский модельер Вячеслав Зайцев, в своем Telegram-канале опубликовала редакция канала НТВ.

Кутюрье незадолго до смерти посетил мероприятие Благотворительного фонда «Русский Силуэт». Торжество проходило в музее «Собрание». На опубликованном снимке, который журналисты НТВ назвали последними прижизненными кадрами Зайцева, модельер запечатлен в компании коллеги – Татьяны Котеговой.

T.me/ntvnews/112776

Напомним, 30 апреля стало известно о смерти Вячеслава Зайцева. Российского модельера не стало на 86-м году жизни. Зайцев скончался в больнице, куда был доставлен предположительно с желудочным кровотечением.

Когда и где пройдет церемония прощания с модельером, пока не сообщается.