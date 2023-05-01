$80.51-1.0588.37-1.83

Телеканал НТВ опубликовал последнее фото модельера Вячеслава Зайцева

Фотографию, сделанную на мероприятии, где присутствовал российский модельер Вячеслав Зайцев, в своем Telegram-канале опубликовала редакция канала НТВ.

Кутюрье незадолго до смерти посетил мероприятие Благотворительного фонда «Русский Силуэт». Торжество проходило в музее «Собрание». На опубликованном снимке, который журналисты НТВ назвали последними прижизненными кадрами Зайцева, модельер запечатлен в компании коллеги – Татьяны Котеговой.

T.me/ntvnews/112776

Вячеслав Зайцев: история успеха простого парня из Иваново

Напомним, 30 апреля стало известно о смерти Вячеслава Зайцева. Российского модельера не стало на 86-м году жизни. Зайцев скончался в больнице, куда был доставлен предположительно с желудочным кровотечением.

Когда и где пройдет церемония прощания с модельером, пока не сообщается.

Ранее «Рамблер» писал о смерти ведущего «Фазенды».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий