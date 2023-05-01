45-летняя Ольга Орлова опубликовала фотографию без одежды
Фотографию без одежды опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова. Таким образом артистка ответила на сообщение подписчицы о возрасте.
35-летняя пользовательница сети решила поделиться с Орловой, что одни знакомые называют ее старушкой, а другие говорят, что ее возраст — это разгар молодости.
Мослента
«Слушайте вторых!» — посоветовала Орлова, показав фото, где она абсолютно голая стоит на фоне пальм спиной к фотографу.