45-летняя Ольга Орлова опубликовала фотографию без одежды

Фотографию без одежды опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова. Таким образом артистка ответила на сообщение подписчицы о возрасте.