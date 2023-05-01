Никита Пресняков устроил романтический уголок для жены

Никита Пресняков сделал сюрприз супруге.

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Никита Пресняков и Алена Краснова счастливы в браке уже почти шесть лет. Они очень гармоничная пара. Сейчас пара проживает в США, где Никита начал новую карьеру и теперь работает в качестве клипмейкера. Несмотря на то, что супруги так много лет вместе, до сих пор в их отношениях продолжает царить любовь и взаимопонимание. Пресняков продолжает радовать свою жену неожиданными сюрпризами. Например, недавно, молодой человек решил затеять дома небольшой ремонт, обустроив романтический уголок на балконе.

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Артист не стал обращаться за помощью к профессионалам и решил самостоятельно благоустроить свое убежище. Интересно, что Никите Преснякову удалось правильно и рационально распределить пространство. Музыкант сам выложил плитку, украсил помещение свечами, фонариками, цветами. Никита остался в восторге от проделанной им работы. Как отреагировала Алена Краснова неизвестно, девушка крайне редко теперь выходит на связь с поклонниками. После переезда в США, она стала вести еще более закрытый образ жизни. Поговаривают, что семья испытывает финансовые сложности. Из-за этого Никита Пресняков выставил на продажу дом, который подарила ему Алла Пугачева.