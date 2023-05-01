Никита Пресняков устроил романтический уголок для жены
Никита Пресняков сделал сюрприз супруге.
Никита Пресняков и Алена Краснова счастливы в браке уже почти шесть лет. Они очень гармоничная пара. Сейчас пара проживает в США, где Никита начал новую карьеру и теперь работает в качестве клипмейкера. Несмотря на то, что супруги так много лет вместе, до сих пор в их отношениях продолжает царить любовь и взаимопонимание. Пресняков продолжает радовать свою жену неожиданными сюрпризами. Например, недавно, молодой человек решил затеять дома небольшой ремонт, обустроив романтический уголок на балконе.
Артист не стал обращаться за помощью к профессионалам и решил самостоятельно благоустроить свое убежище. Интересно, что Никите Преснякову удалось правильно и рационально распределить пространство. Музыкант сам выложил плитку, украсил помещение свечами, фонариками, цветами. Никита остался в восторге от проделанной им работы. Как отреагировала Алена Краснова неизвестно, девушка крайне редко теперь выходит на связь с поклонниками. После переезда в США, она стала вести еще более закрытый образ жизни. Поговаривают, что семья испытывает финансовые сложности. Из-за этого Никита Пресняков выставил на продажу дом, который подарила ему Алла Пугачева.
Стоит отметить, что молодой человек достаточно успешно поднимается по карьерной лестнице. С Никитой сотрудничают мировые звезды. Например, Пресняков снял клип для «королевы кантри» Долли Партон. Кроме того, фронтмен группы «Multiverse», начал сольную карьеру, так как группу пришлось распустить из-за отъезда Никиты. Музыкант пообещал, что в скором времени займется написанием нового альбома и попадает поклонников.