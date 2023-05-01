Ирина Меладзе раскрыла, кто из артисток домогался до супруга

Пока публика обсуждает истории популярных артисток, рассказывающих о домогательствах со стороны Константина Меладзе, Ирина Меладзе, бывшая жена Валерия, решила осветить обратную сторону медали медийной жизни и рассказала о том, как Валерий и Константин сами становились объектами домогательств со стороны женского пола.

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Ирина отметила, что в теме домогательств нельзя обвинять только мужчин. Она вспомнила случай в Киеве, когда все они собрались на съемках клипа Валеры. Константин в тот момент находился в павильоне с одной знаменитой женщиной, когда бесстыдно приставала к нему и не стеснялась десятков озадаченных взглядов.

«На продюсера шла атака и, я бы даже сказала, охота. Я была шокирована этим поведением», — говорит бывшая жена Валерия.