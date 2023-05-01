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Певица Ольга Орлова рассказала о семейном бюджете

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала на странице в социальной сети о том, как организован ее семейный бюджет.

По словам артистки, все то, что она зарабатывает, тратит только на себя. А вот супруг Орловой оплачивает расходы на быт.

«Так что можно считать, что я сижу у него на шее», — объяснила певица.

Напомним, сейчас Ольга Орлова замужем за бизнесменом Валерием. Фамилию избранника знаменитость скрывает. О свадьбе Орлова также не спешила рассказывать – до декабря 2021 года.

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Валерий и Ольга воспитывают дочь Анну. Девочка появилась на свет 6 февраля 2023. От первого брака у певицы есть сын Артем, ему 21 год.

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