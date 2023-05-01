Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Бородина посетовала на то, что сидела под кондиционером с мокрой головой, что, по ее мнению, могло спровоцировать боль в ухе. Она также отметила, что в последнее время стала часто беспокоиться о своем здоровье по любому поводу. Бородина пошутила, что стала походить на мнительного и пугливого жирафа Мелмана из мультфильма «Мадагаскар». Телеведущая рассказала, что уже несколько дней у нее плохое самочувствие, — незадолго до боли в ухе она столкнулась с насморком.