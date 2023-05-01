Ксения Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на адскую боль в ухе. Сейчас она вместе с дочерьми находится в ОАЭ.
«У меня адски болит ухо. Я вызвала врача в номер, сходила в аптеку, накупила лекарств. Уши — это такое дело, которое нельзя запускать», — рассказала ведущая «Дома-2».
Бородина посетовала на то, что сидела под кондиционером с мокрой головой, что, по ее мнению, могло спровоцировать боль в ухе. Она также отметила, что в последнее время стала часто беспокоиться о своем здоровье по любому поводу. Бородина пошутила, что стала походить на мнительного и пугливого жирафа Мелмана из мультфильма «Мадагаскар». Телеведущая рассказала, что уже несколько дней у нее плохое самочувствие, — незадолго до боли в ухе она столкнулась с насморком.
«Я всю жизнь говорила подругам, что они близко к сердце воспринимают все, что касается их здоровья, — добавила Бородина. — Вы будете говорить, что это все возраст, но я в жизни не про какие таблетки так много не говорила. Это бесит».
Бородина улетела с дочерьми в отпуск в ОАЭ. В мае прошлого года телеведущая приобрела недвижимость стоимостью 20 млн рублей в Дубае. Бородина подчеркнула, что не собирается таким образом «бежать» из России, и покупка квартиры стала для нее хорошей инвестицией, так как они с детьми часто летают на море.