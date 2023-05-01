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Актриса Мария Миронова опубликовала фото 4-летнего сына

Российская актриса Мария Миронова большую часть времени теперь проводит с младшим сыном. Фёдору скоро исполнится четыре годика.

Мария Миронова опубликовала фото 4-летнего сына
© 1Рег_2x2.su

Напомним, актриса родила сына в конце сентября 2019 года. Роды прошли в Греции, там же мама провела с малышом первые месяцы. Уже после рождения Фёдора Мария Миронова рассказала, что вышла замуж.

Позже Мария Миронова вспомнила, что Марк Захаров предрекал ей рождение ребёнка в зрелом возрасте.

«Какие только метаморфозы не происходят с женщиной, родившей ребёнка во взрослом возрасте! Об этом когда-то, много лет назад, мне сказал Марк Анатольевич Захаров со свойственным ему юмором», - цитируют Марию Миронову «7 дней».

На днях Мария Миронова показала фото с отдыха – в кадре она с сыном гуляет по набережной. Судя по солнцу, погода на курорте прекрасная.

1Рег_2x2.su

В Сети тут же отметили, как мальчик похож на маму – просто «мамина копия». Также многие заметили, что актриса после родов помолодела.

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