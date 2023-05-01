Актриса Мария Миронова опубликовала фото 4-летнего сына
Российская актриса Мария Миронова большую часть времени теперь проводит с младшим сыном. Фёдору скоро исполнится четыре годика.
Напомним, актриса родила сына в конце сентября 2019 года. Роды прошли в Греции, там же мама провела с малышом первые месяцы. Уже после рождения Фёдора Мария Миронова рассказала, что вышла замуж.
Позже Мария Миронова вспомнила, что Марк Захаров предрекал ей рождение ребёнка в зрелом возрасте.
«Какие только метаморфозы не происходят с женщиной, родившей ребёнка во взрослом возрасте! Об этом когда-то, много лет назад, мне сказал Марк Анатольевич Захаров со свойственным ему юмором», - цитируют Марию Миронову «7 дней».
На днях Мария Миронова показала фото с отдыха – в кадре она с сыном гуляет по набережной. Судя по солнцу, погода на курорте прекрасная.
В Сети тут же отметили, как мальчик похож на маму – просто «мамина копия». Также многие заметили, что актриса после родов помолодела.