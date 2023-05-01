Ольга Бузова раскрыла, куда уехала в отпуск

«Просьба к вам: не пишите мне, что я жирная. У меня такой организм, если я много ем, я толстею, если не ем и занимаюсь спортом, то худею. Быть в Риме и не наслаждаться итальянской едой — это грех. Я в отпуске могу себе позволить», — добавила она.