Ольга Бузова раскрыла, куда уехала в отпуск

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото и видео из Рима, куда прилетела в свой отпуск. Артистка призналась, что знает столицу Италии «вдоль и поперек», однако давно мечтала сюда вернуться и по-новому взглянуть на город.
Из местных достопримечательностей Бузова успела посетить фонтан Треви и Испанскую лестницу, расположенную на Испанской площади. Фонтан исполнительница назвала своим местом силы, у которого она уже в ночь прилета загадала желание. Кроме того, Бузова встретилась с другом и сходила в ресторан. Артистка попросила подписчиков не отвечать ей на фотографии еды, что она поправится, так как она в отпуске и может себе позволить.
«Просьба к вам: не пишите мне, что я жирная. У меня такой организм, если я много ем, я толстею, если не ем и занимаюсь спортом, то худею. Быть в Риме и не наслаждаться итальянской едой — это грех. Я в отпуске могу себе позволить», — добавила она.