Звезда «Счастливы вместе» не теряет надежды стать матерью

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Захарова призналась, что не теряет надежды стать матерью
Актриса Юлия Захарова давно мечтает завести ребенка. Артистка не расстраивается из-за личных неудач и верит, что когда-нибудь познает секреты материнства.
Захарова уже несколько лет счастлива в отношениях с ландшафтным дизайнером Алексеем Новгородским. Пара не стала регистрировать брак, но это не мешает им планировать детей. 42-летняя звезда ситкома «Счастливы вместе» не переживает, что у нее до сих пор нет наследника.
«Это не проблема совершенно. По медицинской части и у меня, и у Алексея все нормально. До этого никогда не делала аборты, всегда воспринимала текущего мужчину как отца ребенка. Хотела, чтобы у любимого мужчины был похожий на него сын или дочь. Но пока бог не дает детей», — сообщила Захарова на передаче «PRO Жизнь».
Напомним, что у актрисы был роман с театральным режиссером Константином Богомоловым. С мужем журналистки Ксении Собчак Захарова встречалась на протяжении семи лет во времена студенчества.