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Звезда ситкома «Счастливы вместе» Захарова призналась, что не теряет надежды стать матерью

Актриса Юлия Захарова давно мечтает завести ребенка. Артистка не расстраивается из-за личных неудач и верит, что когда-нибудь познает секреты материнства.

Звезда «Счастливы вместе» не теряет надежды стать матерью
© Слово и Дело

Захарова уже несколько лет счастлива в отношениях с ландшафтным дизайнером Алексеем Новгородским. Пара не стала регистрировать брак, но это не мешает им планировать детей. 42-летняя звезда ситкома «Счастливы вместе» не переживает, что у нее до сих пор нет наследника.

«Это не проблема совершенно. По медицинской части и у меня, и у Алексея все нормально. До этого никогда не делала аборты, всегда воспринимала текущего мужчину как отца ребенка. Хотела, чтобы у любимого мужчины был похожий на него сын или дочь. Но пока бог не дает детей», — сообщила Захарова на передаче «PRO Жизнь».

Напомним, что у актрисы был роман с театральным режиссером Константином Богомоловым. С мужем журналистки Ксении Собчак Захарова встречалась на протяжении семи лет во времена студенчества.

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