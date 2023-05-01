Звезда «Счастливы вместе» не теряет надежды стать матерью

«Это не проблема совершенно. По медицинской части и у меня, и у Алексея все нормально. До этого никогда не делала аборты, всегда воспринимала текущего мужчину как отца ребенка. Хотела, чтобы у любимого мужчины был похожий на него сын или дочь. Но пока бог не дает детей», — сообщила Захарова на передаче «PRO Жизнь».