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«Никакой паники»: Петросян опроверг сообщения о своей госпитализации

Популярный юморист и телеведущий Евгений Петросян в понедельник, 1 мая, опроверг недавние сообщения в СМИ о своей госпитализации. По словам сатирика, он посетил плановое обследование.

Петросян опроверг сообщения о своей госпитализации
© Вечерняя Москва

— Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники, — передает его слова ТАСС.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что 77-летнему артисту якобы внезапно стало плохо в его квартире. Он жаловался на сильное головокружение. Супруга Петросяна Татьяна Брухунова вызвала скорую, врачи которой настояли на госпитализации юмориста.

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