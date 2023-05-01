«Никакой паники»: Петросян опроверг сообщения о своей госпитализации
Популярный юморист и телеведущий Евгений Петросян в понедельник, 1 мая, опроверг недавние сообщения в СМИ о своей госпитализации. По словам сатирика, он посетил плановое обследование.
— Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники, — передает его слова ТАСС.
До этого Telegram-канал Mash сообщил, что 77-летнему артисту якобы внезапно стало плохо в его квартире. Он жаловался на сильное головокружение. Супруга Петросяна Татьяна Брухунова вызвала скорую, врачи которой настояли на госпитализации юмориста.