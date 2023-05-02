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Джаред Лето предстал перед публикой Met Gala в костюме кота

Американский актер, известный по фильму «Реквием по мечте», Джаред Лето пришел на благотворительное мероприятие Met Gala в костюме кота. Кадры с церемонии опубликовал Telegram-канал «СтарХита».

Джаред Лето предстал перед публикой Met Gala в костюме кота
© Слово и Дело
Слово и Дело

В этом году событие посвящено дизайнеру Карлу Лагерфельду. Достоверно неизвестно, приложил ли кутюрье руку к наряду артиста, но выглядит он эффектно. Лето предстал перед публикой в облике двухметрового представителя семейства кошачьих.

На мероприятии также отличилась актриса Николь Кидман. Она появилась на ковре Met Gala в винтажном платье от Лагерфельда, чем произвела фурор среди поклонников.

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