Джаред Лето предстал перед публикой Met Gala в костюме кота
Американский актер, известный по фильму «Реквием по мечте», Джаред Лето пришел на благотворительное мероприятие Met Gala в костюме кота. Кадры с церемонии опубликовал Telegram-канал «СтарХита».
Слово и Дело
В этом году событие посвящено дизайнеру Карлу Лагерфельду. Достоверно неизвестно, приложил ли кутюрье руку к наряду артиста, но выглядит он эффектно. Лето предстал перед публикой в облике двухметрового представителя семейства кошачьих.
На мероприятии также отличилась актриса Николь Кидман. Она появилась на ковре Met Gala в винтажном платье от Лагерфельда, чем произвела фурор среди поклонников.